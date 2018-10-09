وفقا للخبيرتين في مجال التغذية جوليت كيلو وسارة درور، فإن تناول 6 بيضات أسبوعيا يساعد في إطالة العمر، وتحسين النظر وتقوية العضلات والعظام.

تقول الخبيرتان إن البيض يحتوي على العديد من المغذيات، فهو مهم جدا للنظر والصحة العقلية، بسبب احتوائه على فيتنامين بي 12 وفيتامين إيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البيض يساعد في حماية العظام، كما يساعد المرضى على خفض الوزن، وفقا لما ذكرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وتقول خبيرتا التغذية في كتابهما "كل أفضل وعش طويلا: افهم احتياجات جسمك وحافظ على صحتك" إن البيض يحتوي على كثير من المواد الغذائية ويرتبط بالصحة عموما والوقاية من أمراض التقدم بالسن.

وأضافتا أن الآثار الإيجابية للبيض خسارة الوزن والحفاظ على الذاكرة والعظام تعني أن البيض عبارة عن غذاء بروتيني رائع يجب إضافته إلى المأكولات اليومية.

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن الأبحاث العلمية الأخيرة كشفت أن الكوليسترول في الطعام له تأثير قليل على مستوى الكوليسترول في الدم أو خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين ومضادات التأكسد المعروف باسم "كاروتينويد" التي تتركز في صفار البيض والضرورية لصحة العين.

ويساعد بروتين البيض في تعزيز العضلات وتقويتها وهو أمر مهم للإنسان حين يتقدم به العمر.

وإلى جانب البيض يمكن تناول كميات من الخضار والفواكه يوميا، بالطبع مع ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وبمعدل 150 دقيقة أسبوعيا.