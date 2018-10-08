وكشفت الصور المسربة لهاتف هواوي ميت 20" ما يمكن أن تكون عليه هذه الأجهزة عند طرحها رسميا، بحسب ما ذكر موقع "تي 3 سمارتر لينفينغ".

ومن الواضح أن هذه الهواتف ستكون مضمنة بشاشة كاملة تقريبا باستثناء موقع الكاميرا الأمامية، حيث قطرة الماء أو الدمعة.

وتشير بعض التسريبات إلى أن قياس الشاشة في "ميت 20" سيكون أكبر منه في "ميت 20 برو"، وستكون الشاشة "إل سي دي" بقياس 6.4 إنش وبدقة 2244 في 1080 بيكسل.

أما المعالج فهو كيرين 980 ثماني النواة، وبذاكرة قدرها 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية 512 غيغابايت، في حين سيأتي مضمنا ببطارية بقدرة 4000 أمبير.

وفي الواجهة الأمامية توجد كاميرا واحدة، ما يعني أن الجهاز لن يتم تضمينه بخاصية التعرف على ملامح الوجه لعدم وجود المستشعرات.

لكن بدلا من ذلك، قد يكون هناك مستشعر بصمة في الواجهة الخلفية للجهاز، وسيكون موقعه أسفل الكاميرا الخلفية.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات.