فقد تعرض مستخدمو فيسبوك لهجمة "بريدية" تتمثل في رسالة تقول لهم إن حساباتهم في فيسبوك تم نسخها، وتطلب منهم الرسالة أن يعيدوا إرسالها إلى زملائهم في فيسبوك لتحذيرهم.

غير أن فيسبوك تقول إن الرسالة المجهولة المصدر في البريد الوارد لا تحتوي فيروسات وتطالب المستخدمين فقط بمسح الرسالة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت فيسبوك "لقد سمعنا عن أشخاص يشاهدون تعليقات أو تصلهم رسائل بشأن حساباتهم وأنه تم نسخها.. وتتخذ هذه الرسائل شكل "البريد المتسلسل".

يشار إلى أن "الحساب المنسوخ" يحدث عندما يقوم أحدهم بإنشاء حساب ويسرق صورك وبياناتك الشخصية، ثم يرسل طلب صداقة وزمالة لمن هم في قائمة الأصدقاء لديك، ويجمع المزيد من المعلومات الشخصية أو يقوم بإرسال رسائل زائفة من حسابات مزيفة.