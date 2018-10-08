وقالت دائرة الأرصاد الجوية الهندية، إن العاصفة كانت على بعد نحو 1040 كيلومترا من الشرق الى الجنوب الشرقي من مدينة صلالة، وتتحرك بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

وينبه خبراء الأرصاد إلى أن هذه العاصفة قد تتحول إلى إعصار قوي تصل سرعة الرياح فيه إلى 135 كيلومترا في الساعة.

في غضون ذلك، لم تتأكد تقديرات الأرصاد بعد من الموقع الذي ستهب عليه العاصفة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأطلق خبراء الأرصاد على هذا الإعصار اسم "لبان"، وهو منتج عماني يستخرج من أشجار ويستخدم في صناعة العطور والبخور.

وضرب الإعصار "مكونو" صلالة واليمن المجاور في مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا في الأقل.