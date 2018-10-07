ووفقا للباحثين، فإن النوم بمعدل بين 7 و9 ساعات يوميا يقلل اعتماد الناس على الوجبات غير الصحية.

وأشارت خبيرة التغذية في "كينغز كوليدج لندن" ويندي هول إلى أولئك الذين ينامون بمتوسط 8 ساعات يوميا يميلون إلى تناول طعام صحي أكثر ويتمتعون بالطاقة لممارسة التمارين الرياضية.

وقالت هول "إذا كان الأشخاص أقل تعبا وإرهاقا، فإنهم يكونون أقل ميلا لاختيار أطعمة تحتوي على السكريات والطاقة، كما أنهم يكونون أقل ميلا لتناول وجبات خفيفة قبل النوم".

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج من مقارنة عدة دراسات علمية سابقة حول النوم والجوع والأكل.

وقالت هول، خلال مؤتمر لمؤسسة التغذية البريطانية في لندن، إن التعب يمكن أن يعمل على اضطراب توازن الهرمونات التي تتحكم بالشهية، مضيفة أن إطالة ساعات النوم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستويات تناول الإنسان للسكريات.

من ناحيته، قال الأستاذ في جامعة أبردين، لييوني روديك كولينز، إن تناول الطعام مبكرا يمكن أن يساعد في عملية الهضم ويمنع زيادة الوزن.

ودعا العلماء الأطباء إلى التوصية للبدناء أو ذوي الوزن الزائد إلى النوم لساعات أطول، بناء على تلك النتائج.