وأضاف المركز، صباح الأحد، أن من السابق لأوانه التكهن بقوة العاصفة لكنها ستتسبب بأمطار غزيرة وسيول بمنطقة أميركا الوسطى وغرب كوبا وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن العاصفة كانت على مسافة نحو 450 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من الطرف الغربي لكوبا في الساعة الثانية صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي (0600 بتوقيت غرينتش)، مضيفة أن سرعة الرياح داخل العاصفة بلغت 55 كيلومترا في الساعة.

وإذا تشكلت هذه العاصفة المدارية بالفعل فسيطلق عليها اسم "مايكل" وهو الاسم التالي على قائمة مركز الأعاصير.

ومن المرتقب أن تتراجع سرعة الرياح مع تحرك العاصفة باتجاه الشمال الشرقي نحو ولايات ألاباما وجورجيا وساوث كارولاينا، على أن تصل إلى نورث كارولاينا بحلول يوم الخميس.