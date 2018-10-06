وكشف اتحاد مربي النحل في توكات، أن دبابير يابانية عملاقة هاجمت 1500 خلية للنحل في مناطق بالمقاطعة، متسببة بقتل 12 مليون نحلة، وفقا لموقع "حرييت".

وتعد الدبابير اليابانية من الأكبر والأخطر في العالم، حيث تمتد أجنحتها لطول 6 سنتيمترات، وتصدر سما قاتلا.

ويستطيع الدبور الياباني "السفاح" قتل وتقطيع 15 إلى 20 نحلة في دقيقة واحدة، وانتشرت أسراب منه مؤخرا في الشمال التركي، مسببا الأضرار لخلايا النحل.

وقال أحد مربي النحل المحليين أنهم لم يرغبوا بقتل الدبابير اليابانية، وأكد أن الثعالب ستكون "حلا طبيعيا" في فصل الشتاء.

وتقوم الثعالب عادة بتدمير خلايا الدبابير العملاقة التي تكون تحت الأرض، بنبشها وتخريبها.