وباستخدام طريقة تصوير جديدة، اكتشف علماء في المتحف البريطاني كيف استخدم المصريون الأصباغ على جوارب الأطفال، التي تم اكتشافها من ركام في أنتينوبوليس القديمة في مصر الرومانية، ويرجع تاريخها إلى 300 بعد الميلاد.

وحددت طريقة التصوير الجديدة الأصباغ التي استخدمت في تلوين الجوارب الأثرية، وهي الأحمر والأزرق والأصفر، وكشفت أيضا كيف استخدم الناس في الفترة المتأخرة من العصور القديمة الصباغة والغزل، لخلق ألوان لا تعد من مواردهم الشحيحة.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" قالت الدكتورة جوان داير، العالمة في قسم البحث العلمي في المتحف الذي طور آلية التصوير: "كان من المثير أن نجد أن الخطوط الملونة المختلفة الموجودة في جورب الطفل قد تم إنشاؤها باستخدام مزيج من ثلاثة أصباغ طبيعية فقط".

في حين أن الجوارب كانت موجودة منذ العصر الحجري، عندما استخدم رجال الكهوف جلود الحيوانات، يعتقد أن المصريين القدماء هم أول من حاك الجوارب بشكلها الجديد.