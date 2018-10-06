وقال المجلس الهندي للأبحاث الطبية، في بيان، إن السلطات توصلت إلى أن خمسة من الأسود الآسيوية، التي تعيش آخر أنواعها في غابات جير بغرب الهند، نفقت بسبب فيروس سل الكلاب، وهو فيروس ينتقل بالعدوى.



وذكر دي.تي فاسافادا، كبير حراس الغابات في المنطقة، الجمعة، أنه تم عزل 33 أسدا آخر على الأقل ويجري فحصها بحثا عما يدل على إصابتها بالفيروس.

وأوضح المجلس الهندي للأبحاث الطبية أنه تم استيراد 300 جرعة تطعيم ضد الفيروس من الولايات المتحدة لتطعيم الأسود في إجراء احترازي، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وأوصى المجلس "بضرورة توزيع الأسود الآسيوية على محميتين أوثلاث محميات مختلفة" لمنع انقراضها.

وكان تفش لنفس الفيروس في غابات سيرينجيتي في شرق أفريقيا عام 1994 قد قضى على نحو 30 في المئة من الأسود هناك.