وذكر الموقع أن نوكيا 7.1 يعتبر أحدث هواتف الشركة الفنلندية من الفئة المتوسطة، مضيفا "كما أن سعره لن يتجاوز 349 دولارا".

وقال المصدر إن الجهاز الجديد يحاول إغراء مستخدمي الهواتف الذكية بتصميمه الحديث ولمساته المتنوعة وخصائصه الرائدة.

ويحتوي نوكيا 7.1 كاميرا مزدوجة 12 ميغا بيكسل و5 ميغا بيكسل، مع خاصية الضبط التلقائي للصورة والدقة العالية والتصوير بتقنية HDR.

وقالت الشركة "ثلثا مقاطع الفيديو تتم مشاهدتها عبر الهواتف الذكية، لذلك قررنا دمج تقنية PureDisplay في نوكيا 7.1 لمنح الجميع تجربة مشاهدة مميزة على أجهزتهم".

وسيعتمد الهاتف الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 636، كما يضم منفذ الشحن السريع، الذي يعد بشحن 50 في المئة من الطاقة خلال 30 دقيقة فقط.

وسيكون الجهاز الجديد متاحا للبيع عبر الإنترنت، ابتداء من اليوم الجمعة، في أمازون وبيست باي، على أن يبدأ التسليم يوم 28 أكتوبر.