وفي التقرير الذي أعدته مجلة "بيزنس ويك"، التابعة لوكالة بلومبرغ الأميركية، أن الشريحة الصينية تستهدف الأسرار التجارية والتقنيات المملوكة للشركات الأميركية.

وأضاف أن "الشريحة" تعد محورا لتحقيق سري للإدارة الأميركية عام 2015، موجها الاتهام إلى شركة "سوبر مايكرو" الصينية، المسؤولة عن تجميع أجهزة الكمبيوتر، التي استعملت في المراكز المستهدفة.

وبدورها نفت الشركات الثلاث (أمازون وأبل وسوبر مايكرو) ما جاء في تقرير بلومبرغ، الذي استند على مصادر مجهولة مقربة من الشركات وأيضا في الإدارة الأميركية.

ووفقا لقناة "سي إن بي سي" فإن أسهم الشركة الصينية انخفضت بنسبة 40 بالمئة بعد نشر التقرير، في حين كان الانخفاض طفيفا على أسهم أبل وأمازون، بنسبة 1 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.