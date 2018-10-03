واكتشف أحد المستخدمين في موقع "رد إت" اللعبة، وأوضح كيفية العثور عليها على صفحته في الموقع.

وكتب قائلا: "وجدت بيضة الفصح المجنونة.. كنت أبحث عن مغامرة نصية وفتحت نافذة جديدة وهي النافذة الخاصة بالمطورين، عليها سؤال يتعلق بما إذا كنت تريد اللعب".

فرد أحدهم وقال: "أعتقد أنك أول شخص يكتشف هذه اللعبة السرية، فيما قال آخر إنها غير موجودة في موسوعة ويكيبيديا لألعاب غوغل".

على أي حال قبل الشروع في اللعبة السرية، لا بد من أن تطبع في موقع البحث الكلمتين التاليتين "مغامرة نصية" text adventure بين هلالين صغيرين، حتى تفتح صفحة المطورين، حيث ستجد اللعبة في آخر الصفحة (وهو ما طبقناه وحصلنا عليه كما يُلاحظ في الصورة المرفقة).

وللبدء باللعبة، يجب طباعة مجموعة من الأوامر، والضغط على زر الدخول.

وستجد أن اللعبة عبارة عن مغامرة نصية بسيطة تتطلب منك الإجابة على أسئلة بينما تخوض المغامرة.

وهذه اللعبة من أقدم أنواع الألعاب، لأنه من السهل القيام بها وتحتاج فقط إلى بعض المعرفة بالكمبيوتر. أما "مهمة اللعبة" إذا ما اخترت أن توافق عليها، فهي تتبع كل حروف غوغل.

يذكر أن هناك العديد من الألعاب والخدع في صفحة غوغل، منها "باكمان" و"تيك تاك توك" و"أتاري بريك أوت" وغيرها.