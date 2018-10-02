وأوردت الأكاديمية في بيان إعلان الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) "أحدثت الاختراعات التي يتم تكريمها هذا الأسبوع ثورة في فيزياء الليزر".

وأضاف البيان أن"الأدوات المتطورة للتصويب بدقة تفتح الباب أمام مجالات بحث لم تكتشف بعد، وكم هائل من التطبيقات الصناعية والطبية".

وفي وقت سابق، أعلنت الجهة المانحة لجائزة نوبل فوز الأميركي جيمس أليسون، والياباني تاسوكو هونغو بجائزة نوبل للطب لعام 2018، لاكتشافاتهما التي أدت إلى تحقيق تقدم في علاج السرطان.

وقالت جمعية نوبل في في بيان إن "أليسون وهونغو أوضحا كيفية استغلال استراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز المناعي في علاج السرطان".

وبحسب التقاليد المتبعة في الأكاديمية السويدية، تعد جائزة نوبل للفيزياء أول جوائز نوبل التي تمنح كل عام.