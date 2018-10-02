ووجد لياندرو جواو كارنيرو دي ليما مورايس، وهو عالم في المعهد الوطني للبحوث الأمازونية الذي يدرس الحياة البرية للغابات المطيرة المحلية، المنظر المدهش، حيث كان الطائر مستسلما للعثة بشكل عجيب، بحسب موقع لافينغ سكويد.

واستغرق شرب العثة الضخمة لدموع الطائر مدة طويلة، دون أن تحاول إيذاء عينه، حيث كانت دقيقة جدا في مد أنبوبها الفموي إلى حافة عين الطائر لامتصاص الدموع فقط.

وكان من الشائع لدى علماء البيئة رؤية فراشات تتغذى على دموع السلاحف، لكن ما نشره مورايس في دورية المجتمع البيئي الأميركية العلمية، سلط الضوء على أن هذا النمط من علاقات التعايش بين الكائنات قائم بين أنواع أخرى.

ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن العثة تشرب دموع الطيور النائمة، إلا أن البعوض الطفيلي كان سعيدًا بشرب دم الطائر لفترة من الوقت أيضًا.