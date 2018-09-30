ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مؤسسة إدارة مطار إنتشون الدولي قولها، إنها أسست النظام الأمني لقراءة قزحية العين في المطار، وبدأت تشغل النظام التجريبي اعتبارا من الشهر الحالي.



وقالت الشركة، إنها أسست نظام قراءة قزحية العين عند البوابة السريعة (Speed Gate) وبدأت تشغل هذا النظام للموظفين الذين وافقوا على تقديم معلومات قزحيات عيونهم مسبقا. وأكملت المؤسسة مراجعة أمنية من جهاز حكومي مؤخرا.



وظلت المؤسسة تطوير أنظمة مسح وجه الإنسان وبصماته، بالإضافة إلى قراءة قزحية العين.



وتخطط المؤسسة لإقرار أنسب نموذج للنظام طبقا لنتيجة تحليلات تشغيل النظام.







