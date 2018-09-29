وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخلط بين مكونات من الأعشاب وأدوية وصفها الطبيب يزيد عرضة الإصابة بالنزيف، ومضاعفات أخرى أكثر خطورة في الكبد والكلى.

وينبه الأطباء مرضاهم في العادة إلى عدم تناول بعض المواد، لكن الناس قد يخلطون أحيانا بين بعض الأعشاب والأدوية المسكنة دون الخضوع للفحص أو الاستشارة لاسيما حين يأخذون مسكنات عابرة.

ويقول الخبير المختص في علم التغذية، كريس إتريدج، إن على المرضى أن ينتبهوا دائما إلى الوصفة التي تقدم إرشادات، وتحذر من تناول أدوية أو علاجات موازية في الوقت نفسه.

ويوضح أن المصابين بداء السكري مثلا مطالبون بمعرفة ما إذا كان تناول المكملات سيؤثر على مستوى الغلوكوز في الجسم، وهذا التدقيق مطلوب أيضا لدى المصابين بمرض ضغط الدم.

وينصح الخبراء بعدم تناول المكملات الغذائية مع القهوة، كما يحذرون أيضا من الجمع بين أدوية "الستاتين" المخفضة للكوليسترول وعصير العنب، كما ينبغي الحذر من المزج بين مسكنات الألم وفيتامين "سي".

وبما أن المختبرات تحذر من التفاعلات الكيميائية المعروفة فقط، فإن الشخص الذي يتناول دواء تقليديا غير معروف مدعو إلى التريث والبحث عن خصائصه في الإنترنت، وفي حال لم يفعل فإنه يعرّض أعضاء مهمة من جسمه مثل الكبد لمخاطر جمة.