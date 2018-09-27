تعود انطلاقة الشركة إلى العام 1995 عندما التقى الطالبان في كلية علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا لاري بيج وسيرغي برين.

وفي يناير 1996، بدأ بايج وبرين، بينما كانا في مرحلة التخرج، العمل على برنامج "باكرب"، وهو محرك البحث الذي يشكل أساس محرك البحث "غوغل"، الذي اعتمد في العام التالي، مع العلم أن "غوغل" تسمية خاطئة لكلمة "غوغول" التي تعني حسابيا 1 يليه 100 صفر، ولاحقا، دخلت مفردة غوغل في قاموس اللغة الإنجليزية، وباتت لها مشتقات وأصبحت فعلا.

وفي سبتمبر 1998، بدأ العمل رسميا في "غوغل" من كراج في سانتا مارغريتا بكاليفورنيا، وفي فبراير 1999، انتقل مقر الشركة إلى بالو ألتو ثم انتقل إلى ماونتن فيو في الولاية نفسها.

عام 2000، أصبح "غوغل دوت كوم" أكبر محرك بحث في العالم، وبدعم من المستثمرين، بلغ عدد صفحات غوغل مليار صفحة، وبالتالي أصبحت أكبر محرك بحث في ذلك الوقت، ويستخدمه أكثر من نصف سكان العالم ممن لديهم اتصال مع الإنترنت.

بعد 4 أعوام، انضمت غوغل إلى سوق الأسهم "ناسداك"، حيث تم طرح حوالي 20 مليون سهم بسعر 85 دولار للسهم وإطلاق برنامج البريد الإلكتروني جيميل، وبلغت قيمة الشركة السوقية آنذاك حوالي 20 مليار دولار.

وفي عام 2015، أعلن لاري بايج ميلاد شركة ألفابيت الشركة التي تضم غوغل، وأصبحت قيمتها السوقية تزيد حاليا على 825 مليار دولار، وتقترب من حاجز التريليون دولار، مثل أبل وأمازون.

وتوظف غوغل حاليا أكثر من 80 ألف موظف حول العالم، ويبلغ معدل عمليات البحث السنوي حوالي 3.5 مليار عملية.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض تطور شركة غوغل وبعض التواريخ المفصلية والمعالم البارزة في طريق الشركة خلال العقدين الماضيين.