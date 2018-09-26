وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن التوأم (شيخة وشموخ) من الإناث وعمرهما 4 شهور.

ويبلغ وزن كل واحدة من التوأم 5.2 كيلوغرام، وهما ملتصقتان بمنطقة أسفل البطن والحوض، ولكل منهما أطراف سفلية مكتملة، وتشتركان في منطقة الحوض وأسفل الجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز التناسلي والبولي.

وتوقع الربيعة أن تستغرق العملية الجراحية 12 ساعة تجرى على 7 مراحل يشارك فيها ما يقارب 25 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وثمن الربيعة "اللفته الكريمة للقيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عم أرجاء المعمورة". وأوضح أن هذا البرنامج الإنساني خدم 21 دولة في 3 قارات.

وصنعت السعودية سمعة عالمية في جراحات فصل التوائم الملتصقة، حتى أضحت وجهة لهذا النوع من العمليات المعقدة.