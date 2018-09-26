وبعد الوصول إلى الفضاء على متن الصاروخ (فالكون 9) التابع لشركة "سبيس إكس"، تخطط "إيسبيس" إلى أن تضع مسبارا في مدار حول القمر وتضع مركبتين على سطح القمر مما يمهد الطريق لرحلات استكشافية أخرى.

وتأمل "إيسبيس" في تقديم خدماتها لعملاء من الحكومات والقطاع الخاص بما في ذلك نقل شحنات للقمر ومهام استكشافية مثل التنقيب عن الماء بعدما اقتربت إمكانية استعمار القمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت "سبيس إكس" إنها ستنقل الملياردير الياباني يوساكو مايزاو ا لرحلة حول القمر على متن الصاروخ بيجف الكون روكيت وذلك في مهمة مقررة مبدئيا عام 2023.