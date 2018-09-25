فقد اكتشف العلماء أن هذه الحشرة الخضراء وهي من فصيلة السرعوف، اصطادت سمكة غوبي صغيرة في إحدى البرك بولاية كارناتكا في الهند.

وفوجئ فريق العلماء بالقدرات البصرية لحشرة فرس النبي، خصوصا وأنها تمكنت من رؤية السمكة تحت الماء.

وحتى تتمكن الحشرة المفترسة من الوصول إلى سمكة الغوبي هذه، كانت فرس النبي تمشي على أوراق زهرة زنبق الماء وخس الماء قبل أن تتمكن من اصطياد السمكة في الماء.

وقال الأستاذ في متحف برنتا كانل في روبرتو باتيستون، بمنطقة فالستاغنا في مقاطعة فيشنزا الإيطالية، إن بعض اللافقاريات، مثل العناكب، وخصوصا العناكب الصيادة يمكنها الصيد في الماء، ولكن أصل هذا التكيف حصل أكثر من مرة أثناء تطورها عبر التاريخ لكن مازال غير مفهوم كيفية حدوث هذا التطور حتى الآن.

وتمكنت حشرة فرس النبي من الإمساك بالسمكة عند الغروب أو في وقت متأخر من الليل، ويبدو أن مهارات الرؤية لديها طورت قدرات تعمل بصورة مذهلة.

وأوضح أن العديد من أنواع السرعوف، بما فيها فرس النبي، يعرف عنها أنها من الحشرات المفترسة التي تنتظر الفريسة لتأتي إليها، وأن بعض الأنواع منها يختار بعناية حقول أو مناطق صيده.

يشار إلى أن فرس النبي يمكنها أن تدير رأسها بزاوية 180 درجة، وأن لها 5 أعين منها اثنتان كبيرتان بينهما 3 عيون صغيرة وأن الإناث تأكل الذكور بعد التزاوج.

ووفقا للتقرير فقد تمكنت فرس النبي هذه من اصطياد وافتراس 9 أسماك غوبي