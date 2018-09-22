ورغم أن الصورة حقيقية، إلا أنها تبدو وكأنها ملتقطة من فيلم للخيال العلمي، حيث تظهر مجموعة كبيرة من المجرات الضخمة، تضم كل واحدة منها عددا لا يحصى من النجوم والكواكب.

وأعاد موقع "BGR" طرح السؤال الأبدي "كل مجرة تضم نجوما وكواكب وأقمار وأشياء أخرى تدور حولها.. هل من بين هذه الكواكب ما هو صالح للعيش؟"، مضيفة "قد لا نتوصل أبدا لإجابة عن هذا السؤال".

وقالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن "في الكوكبة الشمالية لكوما برينيسيس (Berenice’s Hair) توجد مجموعة تدعى "كوما كلاستر" تضم أكثر من ألف مجرة تربطها الجاذبية".

ومن بين المجرات الظاهرة في منتصف الصورة، واحدة تدعى NGC 4860، تقع على بعد 360 مليون سنة ضوئية. وفي يسار الصورة، واحدة أخرى أطلق عليها لقب NGC 4858 وتوصف بـ"الخاصة والاستثنائية".

وNGC 4858 هي مجرة حلزونية ذات أذرع طويلة ممدودة، تضم نجوما ساخنة تتشكل بسرعة كبيرة بالاعتماد على الغاز.