ومع التطور التكنولوجي والانتشار الكاسح للتطبيقات الذكية، بات بإمكان المسافر استبدال الخرائط والقواميس والكتب الورقية، بهاتف يجعل من السفر تجربة سهلة وثرية.

ونقدم لك هنا بعضا من التطبيقات المبتكرة التي تقدم لك فائدة كبيرة خلال أسفارك:

whatsIt

تطبيق للترجمة، لكنه أذكى مما تتوقع، إذ يمكنه ترجمة كل ما تصوره عدسة هاتفك وإبلاغك بمعناه باللغة التي تختارها.

translate me

تود سؤال شخص عن إرشادات أو مساعدة في بلد أجنبي؟ إذا فهذا التطبيق ضروري كونه يقوم بترجمة فورية للمحادثات، بالإضافة إلى ترجمة النصوص.

citymapper

يواجه المسافر صعوبة كبيرة في إيجاد الطريق الصحيح خلال سيره في شوارع المدن الغريبة، بالإضافة إلى مواقع محطات القطارات والمترو ومواقف الحافلات.

والمميز في هذا التطبيق أنه لا يخبرك فقط بأقرب محطة مترو على سبيل المثال، وإنما يرشدك إلى المحطة الصحيحة التي تحتوي على خط سير القطار المناسب الذي سيأخذك إلى وجهتك المحددة، بالإضافة إلى مواعيد وصول القطارات والحافلات أيضا.

ويعمل هذا التطبيق بصورة ممتازة في المدن الكبرى مثل العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك الأميركية.

uber

تطبيق سيارات الأجرة الغني عن التعريف، ضروري للغاية إن كنت تريد التنقل داخل المدينة بالسيارة عوضا عن وسائل النقل العام.

tripit

يتيح لك هذا التطبيق التخطيط بشكل جيد لرحلتك، كل ما عليك فعله هو إدخال تاريخ الوصول والمغادرة، وهو سوف يضع لك جدول الرحلة.

trip advisor

تطبيق شامل يمكنك من خلاله إنجاز أكثر من مهمة، إلا أن ميزته الأساسية الاطلاع على تجارب الآخرين وتقييمهاتهم لفندق أو مطعم في أي مدينة.