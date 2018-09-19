وتبعا لهذا التغيير، لن يعود بوسع مستخدمي هاتف "آيفون 4" والأجهزة الأخرى الأكثر قدما، أن يقوموا باعادة تنزيل التطبيق، أو تلقي التحديثات التي تصل بين الفينة والأخرى.

في غضون ذلك، يتجه واتساب إلى إطلاق ميزتين مهمتين لإطالة عمر البطارية في الجهاز والتحكم في مستوى الإضاءة خلال فترة الليل لأجل حماية العينين.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الميزة الجديدة ستقلل من الطابع البراق للشاشة خلال فترة الليل، وهذا يؤدي بصورة مباشرة إلى تقليل استهلاك الطاقة في الجهاز.

ولأن الكثيرين يحرصون على الاتصال من الهواتف وهم يستعدون للنوم فإن هذا "الوضع المظلم" للهاتف سيجعل خلفية التطبيق وقائمته الرئيسية تبدو على نحو أكثر ظُلمة.

وسبق لتطبيقات رائدة في التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب أن قدمت هذه الصيغة المفيدة لصحة عين وأداء الجهاز لكن هذا التغيير سيكون متاحا عما قريب لدى المستخدمين.

وتقوم هذه الخاصية الموجودة في الهواتف الذكية على الحد من الأشعة الزرقاء وسط مخاوف طبية من أن يعاني الجيل الحالي متاعب في العيون مستقبلا من جراء المواظبة على الاستخدام المتواصل للأجهزة.

ويؤدي هذا الضوء الأزرق إلى اضطرابات في النوم كما يؤثر على الساعة البيولوجية لدى الإنسان، ولذلك ينصح الخبراء بتفادي استخدام الأجهزة قبل الخلود إلى السرير.