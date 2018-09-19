وذكر مسؤولون في شركة "فاير آي"، يوم الثلاثاء، أن القراصنة ينتمون على الأرجح إلى مجموعة باسم "إيه بي تي 33"، أي التهديد المستمر المتقدم.

وشنت المجموعة هجمات عبر رسائل البريد الإلكتروني، معلنة عن فرص توظيف مزورة لاختراق حسابات، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت شركة "فاير آي" أن جهود "التجسس الالكتروني" ما بين 2 يوليو و 29 يوليو استهدفت بشكل أساسي شركات الطاقة بالشرق الأوسط، إضافة الى بعض المنظمات في أميركا الشمالية واليابان.

في غضون ذلك، لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب التعليق.

وأصدرت شركة "فاير آي" تحذيرا بشأن المجموعة منذ عام مضى، وقالت إن "المناخ الجيو سياسي الحالي" ربما يؤدي إلى مزيد من محاولات الاختراق من جانب الجماعة.