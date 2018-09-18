وبدأ القطار الجديد، الذي يتم بناؤه من قبل شركة فرنسية، بالتحرك على مساره بين عدد من المدن شمالي ألمانيا لمسافة تبلغ 100 كيلومتر.

ورغم أن القطار الهيدروجيني يستخدم تكنولوجيا أكثر تكلفة، فإنه يعد صديقا أفضل للبيئة، مقارنة مع القطارات الأخرى التي تعمل بالديزل.

وقال هنري بوبارت-لافارج، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم الفرنسية، في حفل إزاحة الستار في محطة بريميرفيرد، حيث ستتم إعادة تزويد القطارات بالوقود باستخدام الهيدروجين: "هذا أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم، ويدخل في الخدمة التجارية".

وأوضحت شركة ألستوم أنها تخطط لتشغيل 14 قطارا آخر من قطارات الانبعاثات الصفرية في ولاية ساكسونيا السفلى بحلول عام 2021، كما أبدت مدن ألمانية أخرى اهتماما بهذا المشروع.

وقد تم تجهيز قطارات الهيدروجين بخلايا الوقود التي تنتج الكهرباء من خلال مزيج من الهيدروجين والأكسجين، وهي عملية ينتج عنها بخار من الماء فقط.

وتراهن شركة ألستوم على هذه التكنولوجيا باعتبارها بديلا أكثر صداقة للبيئة، كما أنها لا تحدث ضجيجا أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية.

وقالت ألستوم إن دولا أخرى تتطلع إلى تشغيل قطارات الهيدروجين، بما في ذلك بريطانيا وهولندا والدنمارك والنرويج وإيطاليا وكندا.

وفي فرنسا، قالت الحكومة إنها تعتزم بالفعل تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين بحلول عام 2022.