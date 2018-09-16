ومن المنتظر أن تحتوي علب هواتف "أبل" الجديدة على شاحن من نوع "USB-C"، الذي يقول خبراء إنه يهدف إلى الشحن السريع للجهاز.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تسريبات تفيد بأن الشركة الأميركية ستغير مرة أخرى كابل الشحن، قبل أيام قليلة من طرح الهواتف الثلاثة الجديدة في الأسواق، وهو ما اعتبره البعض أمرا مفاجئا.

وستمكّن هذه الخطوة من الشحن السريع للهواتف الذكية، إلا أن بعض المستخدمين لن يكونوا قادرين على توصيل هواتفهم بالملحقات وأجهزة الكمبيوتر.

وتعتمد أبل حاليا على موصل "USB-A" لشحن هواتفها، الذي يتم توصيله كذلك مع الكمبيوتر وأجهزة الترفيه الأخرى، مثل تلك الموجودة في السيارة.

يذكر أن ميزة الشحن السريع في هواتف آيفون تحتاج إلى منفذ "USB-C"، ومن خلالها يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة.

وللاستفادة من ميزة الشحن السريع، حاليا، يجب على المستخدم أن يدفع ثمن محول "USB-C" تبيعه أبل بمبلغ 49 دولارا، ثم عليه أن يشتري كيبل بطرف "USB-C" والطرف الآخر "Lightning" يوصل بالهاتف وهو بسعر 25 دولارا.