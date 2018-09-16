وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أطلقت شركة أبل هواتف آيفون مزودة بشريحتين، لكن هذه الميزة لن تكون متاحة على الفور.

إذ تعتمد الشركة في فكرة الشريحتين على تقنية eSIM التي تولد شريحتين افتراضيتين اعتمادا على شريحة واحدة فعليا.

ولم تذكر أبل في المؤتمر الصحفي أن ميزة الشريحتين لن تعمل على هواتف آيفون الجديدة عند توفرها في الأسواق، وأنها بحاجة إلى تنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيلها.

ونوهت الشركة الأميركية على صفحاتها في الإنترنت أن تفعيل ميزة الشريحة المزدوجة سيتوفر لاحقا في تحديث لنظام iOS 12 الذي سيصدر رسميا في 17 سبتمبر.