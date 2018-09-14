وستحتوي سيارة لكزس ES 2019 على مرايا جانبية رقمية "اختيارية"، حين يتم طرحها للبيع في اليابان الشهر المقبل، وهو أول إنتاج يطرح لهذه التقنية الحديثة.

وتستخدم السيارة كاميرتين حديثتين صغيرتي الحجم، مع شاشتين حجم كل منهما 5 بوصات، مثبتتين في ركني لوحة قيادة السيارة من الداخل، يعرضان ما ترصده الكاميرات.

وتضمن الكاميرتان وضوح الرؤية من جانبي السيارة بالكامل، وتساعدان أيضا على تقليل ضجيج الرياح على المرايا التقليدية.

وتم تصميم الكاميرات بشكل خاص للتعامل مع الأمطار والثلوج، مما يضمن بقاء الصورة واضحة حتى في الأجواء العاصفة.

وبينما ستبقى هذه التكنولوجيا حصرية للسيارات اليابانية في الوقت الحالي، يحتمل أنه تصبح أكثر شيوعًا على مستوى العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

فبعدما قادت لكزس ذلك التطور المثير في في اليابان، تعهدت أيضا شركة "أودي" الألمانية بإدخال تلك التكنولوجيا إلى السوق، عبر سيارتها الكهربائية E-Tron، وفق ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".