وجاء سعر هاتف آيفون XS بسعر 4229 درهما سعة 64 غيغا بايت، أما سعة 256 غيغا بايت بسعر 4859 درهما، في حين عرضت السعة الأكبر من هذا الطراز 512 غيغا بايت بسعر 5709 دراهم.

أما فيما يتعلق بالجهاز الأكبر في تاريخ الشركة، آيفون XS ماكس، فيبدأ سعره من 4649 درهما لسعة 64 غيغا بايت، وبسعر 5279 درهما لسعة 256 غيغا بايت، في حين عرضت السعة الأكبر 512 غيغا بايت بسعر غير مسبوق وهو 6129 درهما.

أما هاتف آيفونXR فلم يتم الإعلان عن سعره بعد في الأسواق الخليجية، في حين عرض في أسواق عالمية أخرى بسعر 749 دولار.

ويأتي عرض هواتف آيفون الجديدة في إطار سعي الشركة لتوسيع قاعدة عملاء منتجاتها بعد تباطؤ حركة مبيعاتها في الآونة الأخيرة.

وتريد أبل من المستخدمين شراء الأجهزة الأحدث والأغلى كوسيلة لتعزيز إيراداتها مع تراجع الطلب العالمي على الهواتف الذكية.

وساعدت هذه الاستراتيجية أبل على أن تصبح أول شركة مطروحة في البورصة تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام.