ومن بين إصداراتها خلال مؤتمر في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، أطلقت أبل هاتفين جديدين هما "آيفون XS" و"آيفون XS MAX".

وقالت وكالة رويترز إن الهاتفين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في "آيفون X"، الذي جرى طرحه في الأسواق العام الماضي.



وأوضحت أن الشركة دائما ما تضيف حرف "S" إلى اسم هاتفها الجديد، حين يتعلق الأمر بإصدار لا يختلف كثيرا عن سابقه، حيث تقوم فقط بتحديث الميزات وتبقي على نفس التصميم الخارجي.

والمقصود اليوم هو أن أبل أضافت "S" على "آيفون X"، حيث تقول تقارير إعلامية إن "XS" ما هو إلا نسخة مطورة من آخر هاتف تم طرحه العام الماضي.

وذكرت رويترز أنه حين تغير الشركة اسم منتجها الجديد بالكامل، فذلك يعني أنه مختلف بشكل كامل عن الإصدارات السابقة، مثل ما حدث مع "آيفون X".