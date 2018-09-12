وقال فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، إن شاشة هذا الهاتف ستكون بقياس 6.1 إنشات، مضيفا أنه مزود بشاشة "إل سي دي".

وتابع أن الهاتف سيكون متوفرا بعدة ألوان، من بينها الأسود والفضي والأحمر والرمادي والأزرق، مشيرا إلى أنه يتميز بتقنية التعرف على الوجه باستخدام بكاميرا "عميقة حقيقية"، بدقة 12 ميغابكسل، أحادية العدسة.



وسيأتي الهاتف بثلاث سعات للتخزين هي 64 و128 و256 غيغابايت، وبسعر يبدأ من 749 دولار أميركي، علما أنه سيتوفر ابتداء من 19 أكتوبر.

وكانت أبل أطلقت هاتفين جديدين هما "آيفون XS" و"آيفون XS MAX"، واللذين لا يختلفان كثيرا عن "آيفون X".