ويبلغ حجم شاشة "إكس إس" 5.8 بوصات، فيما يصل حجم الشاشة في "إكس إس ماكس" إلى 6.5 بوصات.

وقال فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، إن الهاتفين سيكونان متوفرين بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والفضي والرمادي.

وتابع أن الهاتف يدعم تقنية شاشة "أوليد" بألوان أكثر دفئا، مضيفا أنه يضم مجموعة من الخصائص "الطريفة".

كما سيدعم الهاتف بطاقات SIM المُزدوجة، إذ يتوفر على فتحة تسمح باستخدام بطاقتين.

وكشف شيلر أن "إكس إس" يحتوي على بعض الميزات التي ستساعد على تعزيز الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم، مشيرا إلى أن مساحة التخزين الداخلية قد تصل إلى 512 غيغابايت.

وقالت رويترز إن أبل أكدت التقارير التي كانت تفيد بأن الشركة ستجري تغييرات طفيفة فقط على "الموديلات" الحالية في الساعة والهاتف.

وتابعت أن الهاتفين الجديدين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في "آيفون X"، الذي جرى طرحه العام الماضي في الأسواق.