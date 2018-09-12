وعرض جيف وليامز، مدير العمليات في الشركة الإصدار الجديد من ساعة "ووتش 4"والتي جاءت بتصميم مبتكر وبإضافات وتحسينات مميزة.

وزوّدت الساعة بشاشة عرض أكبر بنسبة 30 في المئة من النموذج السابق، مع بقائها أنحف منها.

وتدعم الساعة معالجا قويا 64 بت ثنائي النواة، كما أنها تدمج شريحة ذكية بمقدورها توقع سقوط مرتديها، وإجراء مكالمة لرقم الطوارئ في مثل هذه الحالة.

واستعرض فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق هاتف آيفون XS الجديد، والذي سيأتي بالألوان الذهبي والفضي والرمادي، وسيتوفر بشاشة عرض قياس 5.8 إنشات، في حين سيكون قياس شاشة هاتف آيفون XS Max قرابة 6.5 إنشات.

وعزّزت أبل هاتفيها الجديدين بقدرات الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم.

وسيدعم XS بطاقة Sim مزدوجة، وسيعمل بنظام التشغيل iOS 12.

ومن الهواتف الجديدة التي كشفت عنها أبل آيفون XR المزوّد بشاشة LCD، والذي يدعم شاشة كبيرة تغطي كامل الجهاز قياس 6.1 إنشات، هذا إلى جانب معالج قوي للرسوميات، وكاميرا بدقة 12 ميغابكسل.

وسيأتي الهاتف بثلاث سعات للتخزين هي 64 و128 و256 غيغابايت، وبسعر يبدأ من 749 دولار أميركي، علما أنه سيتوفر ابتداء من 19 أكتوبر.

كذلك ستطلق الشركة نسخة جديدة من آيباد برو، والذي أعيد تصميمه بالكامل ومستوحى من شكل آيفون X، هذا إلى جانب تشكيلة من كمبيوتراها الجديدة مثل ماك بوك إير، وآي ماك متطوّر بمعالج ثماني النوى من إنتل.

وستعرض أبل سماعات لاسلكية عالية الأداء من نوع AirPods، والتي تتميز بمجموعة من الخصائص المفيدة للمستخدمين مثل عزل الضوضاء والضجيج ومقاومة الماء والشحن اللاسلكي.