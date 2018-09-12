ومن المتوقع أن تطلق الشركة هاتفها جديدا بشاشة قياس 16.5 سنتيمترا، تمتد على كامل واجهة الجهاز، ويحمل اسم آيفون X بلس أو ماكس، وفق ما نقل موقع CNET التقني.

وسيدعم الهاتف وفق تسريبات تقنية شاشة "أوليد" بألوان أكثر دفئا، وقد يصل ثمنه إلى 1049 أو 1099 دولارا مقارنة بـ999 دولارا ثمن هاتف آيفون X الأساسي الحالي.

وسيأتي الهاتف الثاني المتوقع الكشف عنه بشاشة قياس 5.8 إنشات بتقنية "أوليد"، وقد يطلق عليه اسم آيفون X إس، وهو شبيه بآيفون X مع اختلاف في المعالج المحسّن بالإصدار الجديد، كما سيدعم كاميرتين وبطارية طويلة العمر، وقد يطرح للبيع بثمن يبدأ من 899 دولارا أميركيا.

أما الهاتف الثالث فسيحمل اسم آيفون 9 أو آيفون XR، فستكون شاشته بقياس 6.1 إنشات، وقد يزوّد بشاشة LCD وكاميرا خلفية واحدة. وقد يكون تصميم هذا الهاتف من الألمنيوم، وسيتوفر وفق تسريبات بثمن يتراوح بين 699 و849 دولارا.



وستوفر الأجهزة الثلاثة ميزة التعرّف على الوجه، وستعمل بالإصدار الأحدث من نظام التشغيل iOS 12.

ساعة ذكية

وبينما تحتدم المنافسة في سوق الساعات الذكية بين غوغل وسامسونغ بشكل رئيسي، تتطلع أبل إلى اقتحام السباق من خلال ساعتها، التي يتوقع أن تكشف عنها في حدث الأربعاء، أبل ووتش 4.

وتشير تسريبات تقنية إلى أن ساعة أبل الجديدة ستأتي بشاشة عرض أكبر وبدقة أعلى من الإصدارات السابقة.

وتفيد تقارير إلى أن أبل طوّرت مستشعرات حديثة لمراقبة الوظائف الصحية في الجسم، ودمجتها في الساعة المرتقبة، والتي ستدعم بطارية طويلة العمر مع ميزة الشحن اللاسلكي.



آيباد جديد

وتحدثت تسريبات وشائعات تداولتها مواقع تقنية عن عزم أبل إطلاق نسخة جديدة من آيباد برو، والذي أعيد تصميمه بالكامل ومستوحى من شكل آيفون X، مع تقليص حجم الحواف وإضافة ميزة التعرف على الوجه، وتوفيره بقياسين 11 و12.9 إنشا، مع إزالة زر الصفحة الرئيسية، ودعمه بمعالج أسرع مقارنة بالإصدار الأقدم.

أجهزة حديثة

وتقدم أبل في حدثها تشكيلة من كمبيوتراها الجديدة مثل ماك بوك إير والمزوّد بشاشة عرض عالية الدقة من نوع "رتينا"، والمدعّم بمعالج عال الأداء.



ويتوقع أيضا أن تعرض أبل كمبيوتر آي ماك متطوّر بمعالج ثماني النوى من إنتل، هذا إلى جانب ماك ميني قوي الأداء والمحدّث بإضافات تناسب المستخدمين المحترفين بعد أن ظلّ هذا الجهاز بدون تعديل منذ العام 2014.

سماعات متطوّرة

وطوّرت أبل سماعات لاسلكية عالية الأداء من نوع AirPods، والتي تتميز بمجموعة من الخصائص المفيدة للمستخدمين مثل عزل الضوضاء والضجيج ومقاومة الماء والشحن اللاسلكي.