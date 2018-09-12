وإذا صدقت تسريبات وسائل الإعلام، فإن أحدث الإضافات إلى مجموعة آيفون ستظهر لأول مرة في حدث في كاليفورنيا.

تحوم معظم هذه الضجة حول جهاز آيفون يشاع بأنه يفخر بشاشة (أوليد) مقاس 6.5 بوصة، مقارنة بشاشة 5.8 بوصة بجهاز آيفون إكس.

الأوليد هي تطوير لتقنية (إل سي دي) التقليدية في عرض شاشة بدون إضاءة خلفية.

أصبح طراز آيفون إكس أول هاتف ذكي في السوق يباع مقابل 1000 دولار.

وعلى الرغم من أن آيفون اكس لم يحقق توقعات المحللين المرتفعة للمبيعات، إلا أنه حقق ما يكفي لشركة أبل لأن تراهن على النموذج الأكبر، والذي من المتوقع أن يكشف سعره يوم الأربعاء.