وأطلقت شركة "يونيليفر" على البخّاخ الجاف اسم "داي 2"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أشارت إلى أنه قادر على تنظيف الملابس وإزالة التجاعيد عنها، لتبدو كما لو أنها مكوية، في زمن لا يتجاوز 15 دقيقة.

ويستهدف منتج يونيليفر، الذي يبلغ ثمنه 10 دولارات أميركية، الذين يهملون كي وغسل ملابسهم، علما أنه يأتي بإصدارين الأول مخصّص لأقمشة الجينز، والثاني للأقمشة العادية الأخرى.

وتعتمد التقنية المستخدمة في البخّاخ على جزيئات تقوية الأنسجة لإعادة تجديد الملابس، دون أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية عمله.

ويمكن استعمال المنتج لـ25 مرة، ويوفر كميات كبيرة من المياه، تعادل 60 ليترا تستعمل في عملية غسيل كبيرة.

ويتوقع أن يستقطب المنتج خصوصها الشبان الباحثين عن حل سريع لتنظيف الملابس وكيها، فوفقا لإحصائية صادرة عن وحدة أبحاث الأسواق التابعة ليونيليفر، فإن نسبة 60 بالمئة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و37 سنة، غالبا ما يتركون أكواما من الملابس غير المغسولة في غرفهم.