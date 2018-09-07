وتقول الدراسة إن الفوائد الموجودة في مشروبات "البروبيوتيك" قد لا يستفيد منها الأشخاص الأصحاء، مشيرة إلى أنه "في عدد من الحالات، لا تستطيع البكتيريا الحصول على مكان في الجهاز الهضمي".

و"البروبيوتيك" كائنات حية دقيقة، والتي عند تناولها بكميات مناسبة تعطي فائدة صحية للشخص المريض. وتقول تقارير سابقة إنها عبارة عن "بكتيريا جيدة ومفيدة" لأمراض القلب والعقل.

وقال البروفيسور، عيران إلينايف، المتخصص في علم المناعة، إن المتطوعين الذين أجريت عليهم الاختبارات، كانوا أصحاء، مضيفا: "المثير هو أن جسمهم استطاع مقاومة البروبيوتيك ولم يمنحه فرصة إقامة موطئ جديد في الأمعاء".

وتابع: "هذا يشير إلى أن البروبيوتيك لا ينبغي أن يوصف بأنه مناسب للجميع".

ووجد الفريق أيضا أن تناول "البروبيوتيك" بعد تلقي المضادات الحيوية قد يكون له بعض الآثار السلبية، مثل السكري والسمنة.