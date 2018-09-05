ولم تكشف مرسيديس عن الشكل النهائي لسيارة "إي كيو سي" الجديدة في الفيديو، ولكنها أظهرت لقطات "مبهرة" من داخل السيارة، كما أنهت الفيديو بصورة لهيكل السيارة باللون الأسود.

وقال موقع صحيفة "إكسبريس" أن "إي كيو سي" ستصبح منافسا رئيسيا لسيارة "تيسلا موديل إكس" الكهربائية، والتي تأتي بنفس الحجم تقريبا.

وصممت مرسيديس بطارية السيارة الكهربائية في أرضية المركبة، مما سيتيح مساحة كبيرة داخل السيارة.

ومن ناحية أخرى، أكدت شركة "بي أم دبليو" الألمانية أن سيارتها الكهربائية من الفئة الرياضية "آي أكس 3" طرحت للبيع، على الرغم من أن موعد نزولها للأسواق سيكون في عام 2020.

وبدأت "بي أم دبليو" بالحصول على طلبات شراء أولية لسيارتها "آي أكس 3" في النرويج، التي تعتبر عاصمة السيارات الكهربائية في أوروبا.

وتنضم سيارتي "إي كيو سي" و"آي أكس 3" لعدد من السيارات الرياضية الكهربائية، التي تعمل عليها شركات السيارات مثل جاغوار وأودي، والتي ستدخل سوق السيارات الكهربائية في الأعوام القادمة، في محاولة "لزعزعة" عرش سيارة تيسلا الكهربائية.