ونقل موقع "إكسبريس" عن عدد من الخبراء في التغذية بعض النصائح التي يجب الاستعانة بها من أجل تجنب آلام المعدة:

1- لا تأكل بسرعة: ينصح دائما بأكل الطعام ببطء مع الحرص على إغلاق فمك لتجنب دخول الهواء مع الطعام.

2- تناول الطعام على فترات منتظمة: هذا الأمر يساعد نظامك الهضمي على الدخول في فترة راحة من حين لآخر. وينصح بالاعتماد أكثر على الوجبات الصغيرة.

3- الاسترخاء: يقول خبراء إن التوتر العصبي أو الإجهاد عن النفس يؤثران على عملية الهضم، لذلك يجب التنفس ببطء قبل وأثناء تناول الطعام.

4- الماء والشاي: يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب على منع تكون الغازات.

5- تدليك: يعتبر تدليك أسفل البطن من الأمور التي تساعد على تحريك الريح في جهازك الهضمي، حتى لا يبقى محاصرا في مكان معين.

6- المشي: من فوائد المشي تحسين طريقة هضم جسمك للطعام ومكافحة الإمساك.

7- الغازات: يشدد الأطباء على ضرورة تجنب الأكلات التي تسبب غازات والانتفاخ مثل الفاصوليا والأطعمة المالحة والبروكولي..