وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن تجربة علمية أجراها باحثون وجدت أن استخدام مسحوق الشاي الأخضر (الماتشا)، يمكن أن يكون مفيدا لعلاج السرطان.

وكشفت التجارب أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود، حيث يستنفذ قدرتها على الانتشار ويمنعها من "تجديد طاقتها".

ووصف باحثون من جامعة "سالفورد" البريطانية نتائجهم بأنها "مثيرة للإعجاب"، في وقت يواصلون فيه التجارب والدراسات من أجل معرفة مدى تأثير الشاي الأخضر على مختلف أنواع الأورام.

وقيم العلماء آثار مستخلص "الماتشا" على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، التي يمكن أن تتحول إلى خلية ورمية وتجدد نفسها بنفسها.

ووجدوا أن هذه المادة قادرة على جعل الخلايا السرطانية في حالة خمود، أي أنها تمنعها من تجديد نفسها ويمكن أن تصبح غير نشطة، مما سيؤدي إلى موتها.