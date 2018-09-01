ونجح صياد أميركي يدعى مايك بيلينغس باصطياد سرطان "أبرص" شفاف اللون، قرب سواحل ولاية كونيكتيكت الأميركية، ليلتقط له الصور ثم يعيده للبحر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فرصة اصطياد هذا النوع من السرطانات، الذي يلقب "بالشبح" هي 1 في 100 مليون، حيث يعد من الأنواع النادرة جدا.

وكتب اتحاد صيادي "مين كوست" في بيان: "هذا السرطان لديه حالة جينية خاصة اسمها "لوسزم"، التي تعني فقدان اللون شبه الكامل، مما يظهر السرطان باللون الشفاف.

وسبق للصياد المخضرم بيلينغس اصطياد سرطان بمخلب أزرق اللون، لكنه لم يسبق أن اصطاد السرطان "الشبح".

وظهر السرطان الصغير بلون شفاف "باهر" ممزوج بالأحمر والأزرق، وأثار انبهار الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي.