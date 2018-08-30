وحسب الدراسة التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجرى باحثون تجاربهم على فئران تناولوا نصف كمية البروتينات الموصى بها، ليجدوا أن حيواناتهم المنوية كانت ضعيفة.

كما توصلوا إلى نتيجة ثانية تفيد أن نسلهم صار أكثر بدانة، بالإضافة إلى إصابته بالنوع الثاني من البول السكري.

ويقول الباحثون إن السبب في ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل.

ومع ذلك، لا يزال فريق من جامعة نوتنغهام البريطانية غير متأكد من أن نقص البروتينات، الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكن أن يضعف الحيوانات المنوية.

وما يجمع عليه الخبراء هو أن ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل يعود بالأساس إلى زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط.