وتقوم الخاصية على قراءة محتوى موقع معين بلغات مختلفة، يحددها المستخدم. وتستهدف الميزة الأشخاص المهتمين بالاستماع إلى المقالات، أو القصص الإخبارية الطويلة.

وقال يوسي ماتياس، نائب رئيس الشركة "هذه الميزة تقدم بعض الفرص المثيرة للاهتمام مستقبلا". وأضاف أن "الخاصية يمكن أن تجعل قراءة الموقع تشبه مشاهدة التلفزيون، أو الاستماع إلى الراديو".

وتحاكي الخاصية الموجودة على محرك بحث Google Go، خاصية "الاستماع إلى الكتب الإلكترونية"، حيث تتوفر هي الأخرى على خصائص التوقيف المؤقت والتشغيل والتحكم بصوت وسرعة القراءة.

وكانت الشركة الأميركية قد طرحت، العام الماضي، محرك "غوغل غو" في أكثر من 28 دولة، من بينها البرازيل وإندونيسيا والهند وبعض الدول الأفريقية.

ويعتمد "غوغل غو" على استهلاك بيانات الإنترنت بشكل أقل مقارنة مع النسخة العادية لمحرك البحث.