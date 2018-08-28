وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ الباليستي تم رصده في تمام الساعة الثامنة وسبع وخمسين دقيقة. (توقيت مكة المكرمة).

وقال العقيد المالكي إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، لكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ.

ولم يسفر الصاروخ الذي أطلقته ميليشيات الحوثي عن وقوع أي إصاباتت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة، في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد الأمن السعودي والإقليمي والدولي.

ووصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن ( 183 ) صاروخا.