ونقلت وكالة" شينخوا" الصينية عن شركة الطيران العامة المحدودة لصناعة الطائرات في الصين، قولها أن "أيه جي 600"، التي تحمل اسم "كونلونغ"، أكملت بنجاح رحلة تجريبية من مطار في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، إلى مطار فى مدينة جينغمن بمقاطعة هوبي وسط الصين، الأحد.

وأضافت الشركة، أنها تتحضر لاختبار جديدللطائرة البرمائية على المياه.

واجتازت الطائرة سلسلة من الاختبارات منذ رحلتها الأولى في ديسمبر الماضي، فيما ستجري اختبارات ورحلات تجريبية على المياه في مدينة جينغمن.

وتم تصميم "أيه جي 600" لتصبح أكبر طائرة برمائية في العالم، حيث كانت مدعومة بأربعة محركات مروحية توربينية محلية الصنع قادرة على العمل لمدة 12 ساعة.

وستستخدم الطائرة بشكل رئيسي في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات والرصد البحري، حسب إفادة السلطات.