وقال باحثون إن حبوب "لوركاسيرين" هي أول حبوب لتخسيس الوزن التي تعد "آمنة بالكامل" بالنسبة لصحة القلب على المدى البعيد، حسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".

وتعمل حبوب "لوركاسيرين" المانعة للشهية عن طريق تحفيز المواد الكيميائية في الدماغ للحث على الشعور بالشبع، وتؤخذ مرتين يوميا.

وقال باحثون أنهم أجروا اختبارات على 12 ألف شخص مصاب بالسمنة أو السمنة الزائدة، تم إعطائهم الحبوب على مدى سنوات.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون أن المشاركين فقدوا ما معدله 4 كيلوغرامات في 3 أعوام، ولم تظهر عليهم أي آثار جانبية على القلب.

وسبق لدراسات سابقة أن أظهرت أن لحبوب التخسيس الأخرى آثار جانبية، لاسيما على صحة القلب في المدى الطويل، كما قد يؤثر بعضها على الصحة العقلية، وهو الأمر الذي لم تظهره الدراسات بالنسبة لحبوب "لوركاسيرين".

وقالت عضو المنتدى البريطاني للبدانة، تام فراي: "هذا الدواء يعد الكأس المقدسة الذي كان يشغل تفكير الأخصائيين منذ فترة طويلة".

وأضافت: "التغيير في نمط الحياة يجب أن يكون جزءا أساسيا من التغيير"، في إشارة إلى أن الحبوب وحدها لن تكون كافية للوصول إلى الرشاقة.

الحبوب "المقدسة"، كما وصفتها الصحافة الإنجليزية، قد تكون مفيدة جدا في رحلة إنزال الوزن، ولكنها لن تأتي بثمن بخس، حيث يتراوح سعر الحبوب شهريا ما بين 220 و290 دولار.