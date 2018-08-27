وأوضحت الدراسة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الأحد، أن الذين لديهم تجاعيد أعمق على الجبين هم عرضة بأكثر من 10 في المئة للموت بالأمراض القلبية الوعائية.

وحللت الدراسات حالات 3200 شخص، تتراوح أعمارهم بين 32-62 عاما، على مدار عقدين من الزمان، وكانوا في بداية الدراسة بصحة جيدة، وجرى منحهم درجات بناءً على عمق التجاعيد الموجودة في جباههم. فالذي كانت التجاعيد غير موجودة لديه أعطي العلامة "صفر"، والذي كانت له تجاعيد خفيفة منح العلامة "واحد"، وتجاعيد متوسطة منح العلامة " اثنين"، أما الذي كان يملك تجاعيد عميقة فأعطي العلامة "ثلاثة".

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم درجة واحدة لديهم خطر "أعلى قليلاً" يتعلق بالوفاة بالأمراض القلبية والوعائية من الأشخاص ذوي التصنيف الصفري، في حين أن أولئك الذين لديهم درجتي "اثنين" و"ثلاثة" فيتضاعف لديهم الخطر بنسبة تقرب من 10 أضعاف.

واعتبرت الدراسة أن التجاعيد تعد من أفضل سبل تقييم حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تأتي في صدارة الأمراض القاتلة في أوروبا.

وبنت نظريتها على أساس أن الأوعية الدموية في الجبين دقيقة للغاية، وهي الأكثر حساسية للتصلب نتيجة لتراكم الرواسب أكثر من نظيراتها الأخرى في الجسم،