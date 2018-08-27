ومن بين هذه الأمراض "مرض شاغاس" الذي ينتشر بواسطة حشرة تعرف باسم "حشرة التقبيل"، ويصاب ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص في أميركا الوسطى والجنوبية بسبب لدغاتها.

وفي تقرير حديث، حذرت جمعية القلب الأميركية من أن لدغة هذه الحشرة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، وقد تم بالفعل الإبلاغ عن حالات مرضية في ولايات فلوريدا وتكساس وميسيسيبي وتينيسي وأركنسو وأريزونا وماساتشوستس.

والغريب أن معظم الأشخاص المصابين بالأمراض الطفيلية الناجمة عن لدغة هذه الحشرة لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض، وإن كان حوالي 30 بالمئة منهم يصابون بطفح جلدي.

ما هو مرض شاغاس؟

شاغاس مرض معدي يسببه طفيلي يسمى التريبانوزوما الكروزي، وينتقل المرض بين الناس والحيوانات عن طريق حشرة الترياتومين، وهي حشرة تحمل الطفيل في برازها.

ومن المعروف أيضا أن "حشرة التقبيل" تميل إلى لدغ البشر حول الفم أو العينين عادة في الليل. ومن هنا تدخل الطفيليات التي تشق طريقها من خلال العض أو الجرح أو الخدش.

والمرض هو الأكثر شيوعا في أميركا الوسطى والجنوبية، لكن تم تشخيصه أيضا في الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان.