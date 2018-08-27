وكان ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي، إنه يفكر في زيادة ما بين 40 و45 في المئة في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة والتي يجب على دول الاتحاد الأوروبي تحقيقها بحلول 2030 ردا على أدلة تشير إلى تسارع وتيرة التغير المناخ.



وقالت ميركل لمحطة (أيه.أر.دي) التلفزيونية "لست سعيدة بشكل خاص بهذه المقترحات الجديدة.. أعتقد أنه يجب علينا أولا الالتزام بالأهداف التي حددناها بأنفسنا من قبل".