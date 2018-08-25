يبدو الأمر بديهيا، ولا يحتاج لأكثر من الضغط على خبزتي الشطيرة لحفظ محتوياتها في الداخل ومنعها من السقوط أثناء أكلها.

إلا أن علماء يابانيين أمضوا عدة أشهر وهم يدرسون الطريقة المثالية لمسك شطيرة الهمبرغر وأكلها دون سقوط محتوياتها.

وكان برنامج تلفزيوني ياباني يدعى "هونما ديكا" استضاف خبراء في الحركة والكثافة والهندسة، قاموا بتطوير نموذج ثلاثي الأبعاد لشطيرة الهمبرغر لمعرفة أفضل طريقة لمسكها.

ويقوم أغلب الناس بحمل شطيرة الهمبرغر بالسبابة والإبهام في أسفلها ويكون طرفها الأعلى حرا، مما يترك مجالا لانزلاق طرفي الشطيرة ومحتوياتها. وقد تبين أن ذلك خطأ كررناه على مدى سنوات.

إذ يقول الخبراء إن على من يمسك الشطيرة أن يثبت الخبزة من الأعلى والأسفل ومن الجهتين الأمامية والخلفية.

ولفعل ذلك، يجب الضغط على طرفي الشطيرة من الأعلى بكل من الإبهام والسبابة لليدين معا، ومن ثم تثبيت طرفي الشطيرة من الأسفل بكل من الخنصر والبنصر. تماما كما في الصورة: